الطبوبي: ماناش كراية في البلاد.... ومن حقنا نعرفو خيارات ومستقبل بلادنا

قال اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، "أصبحنا اليوم نعيش في دولة يسيرها الفيسبوك"، مضيفا "كنا قبل نخرجو من تخميرة لتخميرة ... ماناش كراية في البلاد أحنا أصحاب باي ويهمنا مستقبل البلاد ومن حقنا نعرفو خيارات بلادنا ومستقبل بلادنا".وأكد الطبوبي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على الاحتفال بيوم العلم بالمنستير، أن من حق المواطنين المشاركة في رسم آفاق البلاد، قائلا "ما عندناش شكون إلاه وعمرنا ما نعطيو صك على بياض".