الطبوبي: ماناش كراية في البلاد.... ومن حقنا نعرفو خيارات ومستقبل بلادنا

Publié le Samedi 11 Septembre 2021 - 13:19قراءة: 0 د, 26 ث
قال اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، "أصبحنا اليوم نعيش في دولة يسيرها الفيسبوك"، مضيفا "كنا قبل نخرجو من تخميرة لتخميرة ... ماناش كراية في البلاد أحنا أصحاب باي ويهمنا مستقبل البلاد ومن حقنا نعرفو خيارات بلادنا ومستقبل بلادنا".

وأكد الطبوبي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على الاحتفال بيوم العلم بالمنستير، أن من حق المواطنين المشاركة في رسم آفاق البلاد، قائلا "ما عندناش شكون إلاه وعمرنا ما نعطيو صك على بياض".



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 232223

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 11 Septembre 2021 à 13h 15m |           
قال نور الدين الطبوبي، اليوم السبت، كذلك "الاتحاد يعتبر أكبر المتضررين من قرارات 25 جويلية،"
هذا ايضا صحيح فلقد انكسرت العصى التي كان يضعها في العجلة
ولم تنفعه طأطأة الرأس ومحاولة التقرب لاقتسام الغنيمة
فخسر كل شيء بما في ذلك ماء الوجه (ان وجد)
وعلى ذلك هو فعلا اكبر المتضرين

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 11 Septembre 2021 à 12h 55m |           
ماناش كراية في البلاد ... هذا صحيح لا شك فيه وعليكم احترام ذلك
وعكس ما تدعون لستم الملاكة ...
بل انتم مجرد شركاء مع 12 مليون شخص لكم ما لهم من حقوق وعليكم ما عليهم من واجبات
وكفاكم مغالطات فلن تغني عن الحق شيئا
وعاش من عرف قدره ولزم حده

Lazaro  (Tunisia)  |Samedi 11 Septembre 2021 à 11h 20m |           
Vous n'êtes pas certainement le propriétaire de notre pays qui doit se libérer de vos erreurs du passé et prendre le bon chemin .

Seifoun  ()  |Samedi 11 Septembre 2021 à 10h 42m |           
الدولة يسيرهاالرئيس المنتخب من الشعب انتخاب مباشر
انتم من انتخبت؟ ليست لكم شرعية



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