ليلى الحداد: تورط إعلاميين بارزين في نيل مكاسب مالية غير قانونية من رجال أعمال وسياسيين

الإعلان عن كامل تشكيلة الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة

لم نُقدم صكا على بياض لرئيس الجمهورية

دعت القيادية في حركة الشعب ليلى الحداد النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في تقرير محكمة المحسابات المتعلق بالإعلام.وكشفت ليلى الحداد خلال حضورها في ماتينال اذاعة شمس, أن التقرير تحدث عن تورط وجوه إعلامية بارزة في أخذ مكاسب مالية غير شرعية وغير قانونية من رجال أعمال ومن وجوه سياسية.وأوضحت أن هؤلاء الإعلاميين تورطوا فيما اعتبرته الدعاية لأطراف سياسية معينة وحققوا من وراء ذلك ثراءً كبيرا.وطالبت ليلى الحداد رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة الإسراع والتعجيل في الإعلان عن رئيس الحكومة والإعلان عن التشكيلة وسد الشغورات في عدة مناصب في الدولة.واعتبرت ليلى الحداد أن تونس في حاجة إلى حكومة في أقرب وقت، وبينت أنه وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الإعلان سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.وقالت ليلى الحداد، أن حزبها لم يقدم أبدا صكا على بياض لرئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص الإجراءات التي اتخذها منذ 25 جويلية.وأكدت أن حركة الشعب تتقاطع مع رئيس الجمهورية في انحيازه لإرادة الشعب.وشددت الحداد على رفض حركة الشعب لعودة البرلمان بصيغته الحالية، مبينة أنه من الضروري محاكمة كل من تورط الفساد وفتح كل الملفات في جميع القطاعات.واعتبرت المتحدثة أن الخطوات التي أقدم عليها رئيس الدولة لم تمس من الحريات، مشيرة إلى أنه لم ولن يكون ديكتاتورا وفق تعبيره.