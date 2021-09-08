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الدستوري الحر يرفض دعوة لحضور لقاء مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ،

Publié le Mercredi 08 Septembre 2021 - 17:39قراءة: 0 د, 33 ث
رفض الدستوري الحر دعوة لحضور لقاء بين برلمانيين وسياسيين و الممثل السامي للاتحاد الأوروبي وفق بيان للحزب هذا نصه:

"على إثر تلقي الحزب الدستوري الحر دعوة من سفير الإتحاد الأوروبي بتونس لحضور النائب ثامر سعد لقاءا غير رسمي بين برلمانيين وسياسيين و الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ونائب رئيس اللجنة الأوروبية Josep Borrell وذلك بمقر إقامة السفير،

ومن منطلق ايماننا بحق الشعب التونسي في تقرير مصيره،

وفي إطار الإلتزام بمعالجة الأزمات السياسية الداخلية صلب الأطر التونسية-التونسية،

نعلم الرأي العام أن:

الحزب الدستوري الحرّ رفض الاستجابة للدعوة الأوروبية لحضور اللقاء المذكور.

ونجدد بالمناسبة رفضنا المبدئي والمطلق للحوار مع الإخوان مدمري الوطن والمتسببين الرئيسيين في تدهور الأوضاع في البلاد."



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