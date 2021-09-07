Ooredoo تقدم عروضا خاصة لهواتف Infinix Hot 10s وInfinix Note 10

بلاغ صحفي - تعلن Ooredoo ترويج باقة Infinix التي تضم الهاتفان الذكيّان (Hot 10s و Note 10) إضافة لخدمات Ooredoo.





من خلال باقة Infinix by Ooredoo، يمكن للمشترك الحصول على هاتف ذكي مناسب في عدّة جوانب (تصميم و إعدادات و استخدام الإنترنت) ضمن عرض مليء بالامتيازات و الخاصيات المجانية.



Infinix، هاتفان ذكيان بفعالية واسعة



تمّ اختيار الهاتفين الذكيين لما يمتاز به كلّ من Infinix Hot 10s و Note 10. منتجان مطابقان لانتظارات شريحة من الشباب الباحث عن هاتف ذكي عالي الفعالية بسعر مناسب.



يتميز الهاتف الذكي Infinix Hot 10s الذي تمّ إطلاقه سنة 2021 بشاشة 6.82 بوصة و كاميرا 48 ميغابيكسال و ذاكرة 128GB 4GB RAM. بالنسبة للهاتف Infinix Note 10، يتمتع المشترك بشاشة 6.95 بوصة و ذاكرة 128GB 6GB RAM. تمّ تجهيز الهاتفين ببطارية عالية الأداء (6000mAh بالنسبة لهاتف Infinix Hot 10s و 5000mAh بالنسبة لهاتف Infinix Note 10) و عدة مزايا ملائمة لحاجيات الجيل الجديد من مستخدمي الهواتف.



هذا العرض المفوتر خاضع لالتزام لمدة 12 شهرا مع دفوعات شهرية بداية من 199 دينار/ الشهر. يحتوي العرض على خدمات مجانية على غرار قيمة 2،5 جيغابايت من الإنترنت شهريا طيلة مدة الالتزام.



يتوفّر العرض بكلّ نقاط البيع و في المتجر الافتراضي و يمكن اقتناء Infinix Hot 10s و Note 10وفقا لصيغ خلاص متعدّدة (البطاقة البنكية أو خدمة Mobicash أو بطاقة E-dinar من البريد التونسي). بمجرد إتمام عملية الشراء على الخطّ، يمكن للحريف الحصول على هاتفه الذكي الجديد من المتجر الأقرب له أو الانتفاع بخدمة التوصيل المجاني على كامل تراب الجمهورية.



تواصل Ooredoo من خلال ترويج الباقة الجديدة توسيع مجال عروضها المختلطة (هاتف ذكي + خدمات) و تبرهن نجاعة سياستها القائمة على منح كلّ مشترك العرض الملائم لحاجياتها مع تسهيل الحصول على المنتج و خلاصه.





