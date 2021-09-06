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على خلفية أزمة المياه المعدنية... المساحات الكبرى تُمكّن الحرفاء من "درزن" فقط من المياه

Publié le Lundi 06 Septembre 2021 - 09:14قراءة: 0 د, 31 ث
أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، الهادي بكور، أن النقص المسجل في المياه المعدنية يعود للشركات المصنعة وليس للمساحات التجارية الكبرى التي لا يتجاوز مخزونها من الماء يومين.

وأضاف الهادي بكور، في تصريح لاذاعة شمس صباح اليوم الإثنين 06 سبتمبر 2021، أنه على خلفية أزمة المياه المعدنية المساحات الكبرى قررت تمكين كل الحرفاء من 'ستيكتين ماء' فقط.

وشدد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى أن الحرفيين خاصة في المقاهي والمطاعم يشترون كميات كبيرة من المياه من المساحات الكبرى وقرار بيع "ستيكتين " فقط ينطلق على الجميع بما في ذلك العاملين في المساحات الكبرى.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 231918

Lechef  ()  |Lundi 06 Septembre 2021 à 17h 58m |           
Certains ne savent pas encore , bien que l'eau de robinet n'est pas potable dans la majorité des régions de la tunisie, elle reste meilleure que l'eau minérale surtout sur le plan bactériologique.

Lechef  ()  |Lundi 06 Septembre 2021 à 17h 55m |           
Pour ceux et celles habitués à boire de l'eau minérale, il faudrait s'attendre à des diarrhées fréquentes suite à cette rupture ou insuffisance.

Citoyenlibre  ()  |Lundi 06 Septembre 2021 à 13h 53m |           
Depuis toujours je ne bois que l'eau du robinet ,je me porte très bien .



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