على خلفية أزمة المياه المعدنية... المساحات الكبرى تُمكّن الحرفاء من "درزن" فقط من المياه

أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، الهادي بكور، أن النقص المسجل في المياه المعدنية يعود للشركات المصنعة وليس للمساحات التجارية الكبرى التي لا يتجاوز مخزونها من الماء يومين.وأضاف الهادي بكور، في تصريح لاذاعة شمس صباح اليوم الإثنين 06 سبتمبر 2021، أنه على خلفية أزمة المياه المعدنية المساحات الكبرى قررت تمكين كل الحرفاء من 'ستيكتين ماء' فقط.وشدد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى أن الحرفيين خاصة في المقاهي والمطاعم يشترون كميات كبيرة من المياه من المساحات الكبرى وقرار بيع "ستيكتين " فقط ينطلق على الجميع بما في ذلك العاملين في المساحات الكبرى.