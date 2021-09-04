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بالمرسى... مداهمات ليلية لمخازن محتكرين وحجز مواد بعشرات الملايين

Publié le Samedi 04 Septembre 2021 - 09:16قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - داهمت ليلة أمس الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى رفقة أعوان المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة و بعد إستشارة النيابة العمومية و مدها بكافة المعطيات3 مخازن عشوائية بالجهة خصصها أصحابها لاحتكار المواد الغذائية .


بمداهمة المحل الأول المتمثل في مستودع للمواد الغذائية تم حجز مواد قيمتها حوالي400 ألف دينار و تم في الحال اتخاذ قرار الغلق الفوري للمحل و تحرير محضر من أجل تعاطي نشاط غير مصرح فيه.

كما تم مداهمة المحل الثاني وهو مخبزة وقد تم تحرير محضر من أجل عدم مسك فواتير تبين مصدر المواد المدعمة.

أما المستودع الثالث فقد كان معد لتخزين المياه المعدنية و التي تعلقت به مخالفة تسليم فواتير غير قانونية.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 231831

Maximelinoss  (Tunisia)  |Samedi 04 Septembre 2021 à 08h 43m |           
المشكلة الحقيقية هي كثرة المخازن هذه فلسائل ان يتسائل كيف غابت هذه المخازن عن اعين البلدية او ان مراقبيها غاطسين في الرشوة كما نعرفهم التنظيف يبدأ من البلدية والديوانة والامن لانهم يعجون بالفاسدين والشرفاء قليلون



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