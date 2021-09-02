الحمامي: الغنوشي انتهى سياسيا وجوقته "دخلت النهضة في حيط"

قال القيادي المجمّد في حركة النهضة عماد الحمامي ان الإسلام السياسي انتهى وان رئيسها راشد الغنوشي إنتهى سياسيا.وأضاف الحمامي في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان " الأطراف المحيطة بالغنوشي متورطة في الوضعية الكارثية التي وصلت إليها الحركة باستعداء رئيس الجمهورية قيس سعيد".وأكد عماد الحمامي ان العلاقة داخل النهضة أصبحت وفق المصالح الضيقة وليس الكفاءة والبرامج متابعا " النهضة تعيش انقساما غير مسبوقا".وتابع " الجوقة التي تحيط بالغنوشي " دخلت النهضة في حيط وباش دخلها في حيط".وشدد عماد الحمامي على إمكانية تأسيس حزب جديد يضم العديد من الوجوه السياسية القادرة على تحقيق الاضفة الى تونس.واكد الحمامي انه مصر على مواقفه الداعمة للإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي.