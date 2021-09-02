Babnet Babnet  Abdelhalim - قلولو الحقيقة  

الحمامي: الغنوشي انتهى سياسيا وجوقته "دخلت النهضة في حيط"

Publié le Jeudi 02 Septembre 2021 - 17:58قراءة: 0 د, 37 ث
قال القيادي المجمّد في حركة النهضة عماد الحمامي ان الإسلام السياسي انتهى وان رئيسها راشد الغنوشي إنتهى سياسيا.

وأضاف الحمامي في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان " الأطراف المحيطة بالغنوشي متورطة في الوضعية الكارثية التي وصلت إليها الحركة باستعداء رئيس الجمهورية قيس سعيد".

وأكد عماد الحمامي ان العلاقة داخل النهضة أصبحت وفق المصالح الضيقة وليس الكفاءة والبرامج متابعا " النهضة تعيش انقساما غير مسبوقا".
وتابع " الجوقة التي تحيط بالغنوشي " دخلت النهضة في حيط وباش دخلها في حيط".

وشدد عماد الحمامي على إمكانية تأسيس حزب جديد يضم العديد من الوجوه السياسية القادرة على تحقيق الاضفة الى تونس.
واكد الحمامي انه مصر على مواقفه الداعمة للإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231743



En continu

Toutes les news
.

الخميس 02 سبتمبر 2021 | 24 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:18 18:48 15:57 12:26 05:51 04:21
Babnet
32°
Babnet37°Babnet% 66:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2638°-2633°-2631°-2530°-24
  • Avoirs en devises
    20015,4

  • (2 sept)
  • Jours d'importation
    125
  •              1 € = 3,29581 DT        1$ =2,79167 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 sept)   1652,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة