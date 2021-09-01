صابر الوسلاتي يعلّق على تجميد الحمامي: مُجمَّد يِجمِّد في مُجمَّد !

علّق الأربعاء 1 سبتمبر الناقد الساخر صابر الوسلاتي على قرارا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تجميد عضوية عماد الحمامي صلب هياكل النهضة وإحالته على لجنة التأديب.
وكتب صابر الوسلاتي على صفحته الرسمية " مُجمَّد يِجمِّد في مُجمَّد !".
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرر تجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب الى أجل غير مسمى....
وكان رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، قرّر تجميد عضوية عماد الحمامي في الحركة، عملا بأحكام القانون الأساسي للحزب.
كما قرر الغنوشي، إحالة الحمامي على لجنة النظام "بسبب تكرر تجاوزاته لسياسات الحركة"، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب للحركة اليوم الاربعاء.
وكان عماد الحمامي الذي تقلد منصب الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، ومناصب وزارية سابقة بالحكومات المتعاقبة بعد 2011، انتقد رئيس الحركة في تصريحات أدلى بها يوم 25 أوت الفارط، تتعلق بقرار الغنوشي إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي للحركة.
وقال الحمامي في تصريحاته "إن اعفاء أعضاء المكتب التنفيذي هو استمرار للسياسات الخاطئة لراشد الغنوشي، الذي لم يستوعب رسالة 25 جويلية"، مضيفا أن الغنوشي يواصل الحكم الفردي صلب الحركة.
ودعا الى ضرورة عقد مؤتمر للحركة يفرز رئاسة جديدة بدل إعادة تشكيل مكتب تنفيذي جديد، والى ضرورة انسحاب القيادات القديمة وفسح المجال للشباب.
كما علق الحمامي في تصريحات له يوم 2 أوت الفارط، على القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021، والمتعلقة بالخصوص بإعفاء رئيس الحكومة من مهامه وتجميد البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه ووصفها ب "القرارات الشجاعة" .
يذكر أن حركة النهضة شهدت تطورات على المستوى التنظيمي، على إثر الاجراءات الاستثنائية المعلنة يوم 25 جويلية، حيث أقر الغنوشي يوم 23 أوت الفارط إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة، فضلا عن تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة محمد القوماني بالمساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه.
وكتب صابر الوسلاتي على صفحته الرسمية " مُجمَّد يِجمِّد في مُجمَّد !".
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرر تجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب الى أجل غير مسمى....
وكان رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، قرّر تجميد عضوية عماد الحمامي في الحركة، عملا بأحكام القانون الأساسي للحزب.
كما قرر الغنوشي، إحالة الحمامي على لجنة النظام "بسبب تكرر تجاوزاته لسياسات الحركة"، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب للحركة اليوم الاربعاء.
وكان عماد الحمامي الذي تقلد منصب الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، ومناصب وزارية سابقة بالحكومات المتعاقبة بعد 2011، انتقد رئيس الحركة في تصريحات أدلى بها يوم 25 أوت الفارط، تتعلق بقرار الغنوشي إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي للحركة.
وقال الحمامي في تصريحاته "إن اعفاء أعضاء المكتب التنفيذي هو استمرار للسياسات الخاطئة لراشد الغنوشي، الذي لم يستوعب رسالة 25 جويلية"، مضيفا أن الغنوشي يواصل الحكم الفردي صلب الحركة.
ودعا الى ضرورة عقد مؤتمر للحركة يفرز رئاسة جديدة بدل إعادة تشكيل مكتب تنفيذي جديد، والى ضرورة انسحاب القيادات القديمة وفسح المجال للشباب.
كما علق الحمامي في تصريحات له يوم 2 أوت الفارط، على القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021، والمتعلقة بالخصوص بإعفاء رئيس الحكومة من مهامه وتجميد البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه ووصفها ب "القرارات الشجاعة" .
يذكر أن حركة النهضة شهدت تطورات على المستوى التنظيمي، على إثر الاجراءات الاستثنائية المعلنة يوم 25 جويلية، حيث أقر الغنوشي يوم 23 أوت الفارط إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة، فضلا عن تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة محمد القوماني بالمساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه.
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