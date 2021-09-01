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الغنوشي يُجمّد عضوية عماد الحمامي في النهضة

Publié le Mercredi 01 Septembre 2021 - 16:00قراءة: 0 د, 44 ث
قرّر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تجميد عضوية عماد الحمامي في الحزب وإحالته على لجنة النظام بسبب تكرر تجاوزاته لسياسات الحركة، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لحركة النهضة اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021.


يذكر أن عماد الحمامي، أعلن مساندته للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، مشيرا إلى ان رئيس الحركة راشد الغنوشي لا يزال يواصل سياساته الخاطئة ولم يتفاعل ايجابيا مع ما حصل يوم 25 جويلية.

وقال الحمامي، في تصريح اعلامي الأربعاء الماضي، ان “قرار حل المكتب التنفيذي للحركة اتُخذ تفاعلا مع دعوات عموم النهضويين لتغيير المكتب التنفيذي الحالي، ونتيجةً للانتقادات التي وجّهت لرئيس الحركة وهو لا يزال يواصل سياساته الخاطئة ولم يتفاعل ايجابيا مع ما حصل يوم 25 جويلية الفارط”.
الحمامي اوضح أن الغنوشي اصبح يتعمد سياسة الانفراد بالحكم و التسيير الشخصي لهياكل الحركة و أنه كان و لا زال يسير الحركة بشكل فردي.
وبين أن المؤسسات تمثل شكل صوريا لا غير، بحسب تعبيره.

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