تكريم ثلة من الحكام الدوليين الذين تميزوا في أولمبياد طوكيو

إعترافا بمجهودات ثلة من إطارات الأسرة الرياضية من الذّين ساهموا في رفع الراية الوطنية في المحافل الوطنية والدولية، تواصل لليوم الثاني على التوالي وباشراف وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي تكريم عدد من الحكام الدوليين الذين تألقوا مؤخرا في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020(+1) وشرفوا الراية التونسية في عديد المحافل الرياضية الاقليمية والدولية وهم السيدة والسادة :



ايناس الهمامي : حكم دولي في التجذيف منذ 2007

رئيسة لجنة الحكام في الجامعة التونسية للتجذيف

المشاركة في الالعاب البرالمبية ريو 2016 والالعاب الاولمبية 2020 كعضو اللجنة الدولية للتحكيم منذ 2014.

توفيق بوديّة : حكم دولي في الكرة الطائرة منذ سنة 2005.

شارك في 4 بطولات العالم للاصاغر و3 كؤوس عالم.

المشاركة كحكم دولي في الدوري العالمي رجال والجائزة الكبرى في مسابقة السيدات.

أدار 03 مرات نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة 2007-2009-2017.

المشاركة في الالعاب الاولمبية ريو 2016 ونصف النهائي ونهائي الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 كحكم challenge من بين 14 حكما دوليا.

زياد الفرياني : عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للمبارزة بالسيف

مدير المنافسات وعضو بلجنة القوانين في الاتحاد الدولي للمبارزة.

شارك في 05 دورات للالعاب الاولمبية.

مدير المنافسات للالعاب الاولمبية 2024 والالعاب الاولمبية للشباب 2026 بداكار.



