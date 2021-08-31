سمير ماجول يستقبل سفير الاتحاد الاوروبي بتونس

استقبل سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد ظهر يوم الثلاثاء 31 أوت 2021 بمقر الاتحاد Marcus CORNARO سفير الاتحاد الأوروبي بتونس بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والمسؤولين بالاتحاد.

وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد وواقع التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي وبرامج العمل المشتركة في مختلف المجالات وخاصة الميدان الاقتصادي.



