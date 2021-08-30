سعيد خلال استقباله حاتم الحفصوني: جميع المواطنين سواسية وحقوقهم محفوظة بالقانون

سنقطع دابر الفساد وسنُطهِر البلاد من كل الجوائح السياسية

اتخذت التدابير الإستثنائية حفاظا على الدولة التونسية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الإثنين 30 أوت 2021 بقصر قرطاج، المواطن حاتم الحفصوني.وأكّد رئيس الجمهورية على أنه حرص على تنظيم هذا اللقاء للتأكيد على أن جميع المواطنين سواسية وحقوقهم محفوظة بالقانون، وأنه لا مجال للظلم والتنكيل بالتونسيين والعبث بقوتهم.كما تمّ التطرّق، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية ، إلى موجة الحرائق التي شهدتها منطقة الشمال الغربي في الفترة القليلة الفارطة وما تسببت فيه من خسائر للمواطنين.يذكر أن رئيس الدولة قيس سعيد كان أدى يوم 05 مارس 2021 زيارة لمعتمدية غار الدماء لتقديم واجب العزاء لعضو حملته الانتخابية حاتم حفصوني اثر وفاة زوجته بالمستشفى الجهوي بجندوبة حيث اصيبت بنزيف داخلي بعد الولادة.وكان مصدر أمني بجندوبة أكد في شهر مارس الماضي أنه تم اخراج جثة زوجة حاتم الحفصوني وتحويلها الى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة لاخضاعها للتشريح بعد اتهامات وجهها الحفصوني للاطار الطبي بالمستسفى الجهوي بجندوبة بالاهمال والتسبب في وفاتها يوم 3 مارس 2021 اثر ولادتها و اصابتها بنزيف .وشدد رئيس الجمهورية على أنه سيعمل على قطع دابر الفساد أينما كان، مشددا على أنه لن يُسلم في أي مليم للشعب.وقال قيس سعيد أنه سيعمل كذلك على ألا يتم المساس بأي شخص بريء أو التنكر لحقوقه تحت طائلة فصول قانونية وُضعت على المقاس.وتابع أن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد من الجوائح السياسية وليست الجوائح الطبيعية التي اتاحت كل العالم، مصرحا أنه سيتم تطهير تونس من كل الأدران التي علقت بها ولن يضيع أي حق وفق قوله.وأفاد رئيس الدولة أنه لن يتنكر أبدا لمن بقوا على العهد، مبينا أنه من الضروري تطهير البلاد من المجرمين السفلة الذين جوّعوا الشعب ونكّلوا به.وقال رئيس الدولة قيس سعيد، إنه اتخذ التدابير الإستثنائية حفاظا على الدولة التونسية.وأكد قيس سعيد أن الحكومات تتغير، مشددا على أنه لن يظلم أحدا وعلى أنه سيعمل وفق القانون.وتابع سعيد أن رئيس الدولة مؤتمن على استمرارية الدولة، مشيرا إلى أن التونسيين سُلط عليهم ظلما وتم تجويعهم عبر الاحتكار وارتفاع الأسعار.وقال إن الثورة تم السطو عليها في 2011، مبينا أنه سيقطع دابر الفساد وسيُطهر البلاد من الجوائح السياسية والمجرمين والسفلة.