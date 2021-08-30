القصرين: النيابة العمومية تأذن بمباشرة قضية في شأن شخص يشتبه في تورطه في عملية تهريب نبيل القروي وشقيقه

وات - أفاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النويوي، بأن النيابة العمومية بالمحكمة، أذنت اليوم الإثنين، بمباشرة قضية في شأن شخص أصيل الجهة مشتبه في تورطه في عملية تهريب نبيل القروي وشقيقه غازي القروي نحو القطر الجزائري ومواصلة التحريات اللازمة في شأنه.



وأكد النويوي، في تصريح لـ(وات)، أنه لم يتم إلى حد الآن اتخاذ أي قرار بخصوص الإحتفاظ بالمشتبه به من عدمه إلى حين إستكمال كافة الأبحاث، مبينا أن هذا الشخص هو محل مناشير تفتيش من أجل ترويج المخدرات، وحسب التحريات الأولية تبين أنه مشتبه به في تهريب رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه غازي القروي نحو القطر الجزائري.



وكانت فرقة الأبحاث والتفتيش بتالة، قد تمكنت، فجر اليوم الاثتين، من القبض على شخص محكوم عليه بسنة سجنا من أجل ترويج المخدرات، وذلك خلال عملية مداهمة لمنزله في منطقة بودرياس الحدودية الراجعة بالنظر إلى معتمدية فوسانة، وقد تم توجيه تهمة تهريب الأخويين القروي له نحو الجزائر عبر مسالك حدودية في ولاية القصرين.



يذكر أنه وقع إلقاء القبض على الأخوين القروي، أمس الأحد، من قبل الأمن الجزائري في ولاية تبسّة، بعد أن تمكنا من إجتياز الحدود خلسة من تونس نحو الجزائر.



