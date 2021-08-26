حفيظ حفيظ يؤكد مساندة اتحاد الشغل للاجراءات الاستثنائية ويتهم نجيب الشابي بمحاولة توريط اتحاد الشغل

ردّ نجيب الشابي

هاجم الاربعاء 25 أوت، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي بسبب تصريحاته على اذاعة اكسبرس أف أم واتهمه بحاولة توريط الاتحاد.وقال حفيظ حفيظ تعليقا على تصريحات الشابي " لا أحد يمكنه أن يورط الاتحاد في اجنداته..لا نجيب الشابي لا غيره..الإجراءات الاستثنائية التي خولها له الدستور في الفصل 80 ..إجراءات نابعة من إرادة الشعب..لا عودة لما قبل 25 جويلية 2021".من جانبه نشر الشابي تدوينة رد فيها على حفيظ حفيظ نافيا وجود أي محاولة لتوريط الاتحاد مرجحا أن حفيظ حفيظ لم يستمع جيدا لحواره.وقال الشابي مخاطبا حفيظ حفيظ "ما كنت لأرد على تدوينتك لولا احترامي لك منذ ان كنت كاتبا عاما لنقابة المعلمين، سنوات الجمر.ط، ما اخالك استمعت الى تصريحي على امواج اذاعة اكسبرس آف آم، لأنك لو فعلت لسمعتني اقول ان اللقاء مع الاتحاد جاء في إطار التشاور مع القوى السياسية والمدنية".وبخصوص الموقف من الاجراءات الاستثنائية قال الشابي لحفيظ حفيظ " اما فيما يخص اصل الموضع فلك ان تفكر ما تريد، اما في ما يخصني فإني اصر على ان ما يحدث في بلادن هو انقلاب على الشرعية وعلى الفصل بين السلطات وتهديد للحرية ومغامرة ستتكفل الايام بالكشف عن اخطارها وتداعياتها".