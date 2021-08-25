عماد الحمامي: أساند قيس سعيّد في كل ما يقوم به ويلزّمنا نعّاونوه

قال الأربعاء 25 أوت، القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي إنه يساند رئيس الجمهورية قيس سعيّد في كل ما يقوم به.وأضاف عماد الحمامي في حوار على راديو ماد أن" قيس سعيّد لم يخرج عن الدستور بتفعيله الفصل 80 ويلزمنا نعاونوه "، مضيفا " كنا نعيش شللا تاما قبل يوم 25 جويلية واليوم هناك أمل في التغيير بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية".وعلّق عماد الحمامي على قرارات حركة النهضة الأخيرة بحل المكتب التنفيذي بالقول " ان قرار حل المكتب التنفيذي للحركة اتُخذ تفاعلا مع دعوات عموم النهضويين لتغيير المكتب التنفيذي الحالي، ونتيجةً للانتقادات التي وجّهت لرئيس الحركة وهو لا يزال يواصل سياساته الخاطئة ولم يتفاعل ايجابيا مع ما حصل يوم 25 جويلية الفارط".و أوضح الحمامي أن رئيس الحركة راشد الغنوشي اصبح يتعمد سياسة الانفراد بالحكم و التسيير الشخصي لهياكل الحركة و أنه كان و لا زال يسيّر الحركة بشكل فردي و أن المؤسسات تمثل شكل صوريا لا غير.