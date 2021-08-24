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العوينة: اجنبيان يحولان منزلهما لنقطة لبيع الخمور خلسة

Publié le Mardi 24 Août 2021 - 09:27قراءة: 0 د, 18 ث
تمكن اعوان مركز الامن الوطني بالعوينة أمس من القبض على اجنبيين من أصول افريقية حولا منزلا تسوغاه بالجهة لنقطة لبيع الخمور خلسة مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وقد تم حجز كميات هامة من علب الجعة وقوارير الخمور ومبالغ مالية متأتية من عمليات البيع.

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في الغرض من اجل تهمة بيع الخمر خلسة.

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