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إيقاف النائب لطفي علي بمنزل بجهة لافايات بالعاصمة

Publié le Samedi 21 Août 2021 - 18:10قراءة: 0 د, 38 ث
أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم السبت 21 أوت 2021 أنّ إدارة الاستعلامات والأبحاث بالحرس الوطني متمثلة في الإدارة الفرعية للأبحاث والأدارة الفرعية للاستعلام تمكنت عشية اليوم من إلقاء القبض على النائب بالبرامان المجمّد عضويته لطفي علي بمنزل بجهة لافايات بالعاصمة، والاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية موضوعها تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وأشار الجبابلي إلى أن النائب المجمد كان محل 3 مناشير تفتيش من أجل جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس وفساد مالي وإداري وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح

وأضاف أنه، تم التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التي أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية ثانية وهي إيواء فار من العدالة، تتواصل الأبحاث لدى الوحدة المتعهدة بالبحث.



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