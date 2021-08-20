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عز الدين سعيدان:البنك المركزي دخل في عملية طباعة الاوراق النقدية

Publié le Vendredi 20 Août 2021 - 15:33قراءة: 0 د, 47 ث
كشف الخبير الاقتصادي عز الدين سيعيدان، خلال تدخله اليوم الجمعة على راديو إي أف أم، إن المالية العمومية في تونس تمر بصعوبات مالية غير مسبوقة وميزانية 2021 لم تعد تعكس الواقع التونسي، وحاجيات الدولة من النفقات من هنا إلى آخر السنة.

واضاف سعيدان " النفقات تقدر ب 20 مليار دينار منها 8.5 مليار دينار من الأجور و5 مليار دينار مستحقات الدين العمومي و2.5 مليار دينار نفقات الدولة العادية ونفقات صندوق التعويض.

واكد سعيدان أنه على الدولة أن تعيد يومي 20 أكتوبر و5 نوفمبر للبنك المركزي والبنوك، القرضين اللذين تم خلاصهما يومي 23 جويلية و5 أوت، وبالتالي فإن الوضع أصبح صعب للغاية، مشيرا إلى أن البنك المركزي دخل في عملية طبع الأوراق المالية وهو نوع من الحلول الخطيرة جدا.
وقال أن تونس في أمس الحاجة إلى قانون مالية تكميلي ورؤية واضحة فيما يخص قانون المالية لسنة 2022 وهو ما يتطلب أن تكون هناك حكومة لها برنامج واضح لتحاول التفاوض والحديث مع صندوق النقد الدولي.



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