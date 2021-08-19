إيقاف النائب عن الدستوري الحر أحمد الصغير

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عن إيقاف النائب بمجلس نواب الشعب عن الحزب أحمد الصغير وذلك سبب قيامه بعمله كنائب، على حد تعبيرها.وقالت موسي إنه كان يمكن الإبقاء عن الصغير في حالة سراح.وكان مصدر قضائي بالمحكمة الابتدائية بزغوان أكد لاذاعة موزاييك، أن النيابة العمومية أذنت يوم الخميس 19 أوت 2021 لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني بزغوان، بالاحتفاظ بأربعة أشخاص، من بينهم نائب، وذلك من أجل تهم تعلقت بتكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك.وأضاف المصدر ذاته، أن مستثمرا في القطاع الفلاحي تقدم قبل أسبوعين بشكاية مفادها تعمد عدد من الأشخاص اقتحام مشروعه الاستثماري والاعتداء عليه داخله بغاية إخراجه منه باستعمال القوة.ولفت إلى أن الأبحاث قد تشمل أشخاصا آخرين نظرا لكثافة عدد مهاجمي مشروع الشاكي.