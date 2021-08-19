رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مؤسسة هواوي لمنطقة شمال إفريقيا.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 19 أوت 2021 بقصر قرطاج، Terry HE، رئيس مؤسسة هواوي لمنطقة شمال إفريقيا.ونوّه رئيس الدولة بمساهمة شركة هواوي في تطوير الاقتصاد الرقمي بتونس في إطار التعاون المثمر القائم بين تونس والصين. وثمّن ما يتوفّر للبلدين من فرص متنوّعة وآفاق واعدة لمواصلة تنويع هذه العلاقات ومزيد تدعيمها لا سيّما في قطاعات التربية والتعليم والنقل، فضلا عن المجال الصحي خاصة في إطار تنفيذ مشروع المدينة الصحّية بالقيروان.من جانبه، اعتبر Terry HE بأن لبلادنا كل المقومات لتكون قطبا تكنولوجيا في إفريقيا. كما أفاد بأن مؤسسة هواوي ستتولى إحداث مركز للبحوث والتطوير والتجديد بتونس، وهي ملتزمة بمواصلة تقديم أفضل الخدمات في بلادنا لا سيّما عبر المساهمة في تنفيذ مشروع المدينة الصحّية بالقيروان ودعم التحول التكنولوجي والاقتصاد الرقمي في تونس وإحداث مواطن الشغل وتنمية المهارات وتكوين الكفاءات وتوسيع الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التربوية وتجهيز المدارس بقاعات إعلامية.