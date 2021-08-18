باب سويقة... محل 25 قضية يفتك هاتف عون امن ثم يعيده له مجددا

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة أول امس من الاطاحة بمجرم مصنف خطير محل 14 منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية من اجل البراكاجات والنشل ومحل 11 محضر عدلي بخصوص قضايا نشل وافتكاك متاع الغير تحت التهديد بسلاح أبيض.



وقد اعترف المتهم بتنفيذ عدة عمليات سلب ونشل لمحامين وعسكرين وامنيين موضحا انه أعاد هاتف جوال لأمني بعد أن افتكه منه نظرا لكونه صديق ابن أخيه.



باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض .



