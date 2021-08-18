Babnet Babnet  Om Kalthoum - أراك عصيّ الدمع  

زوجان يفتحان وكر دعارة في منزلهما ببن قردان

Publié le Mercredi 18 Août 2021 - 08:36قراءة: 0 د, 40 ث
تمكن اعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية ببن قردان أمس من تفكيك شبكة دعارة يتزعمها زوجان وقد تم حجز مبالغ مالية متفاوتة .

وكان منطلق الابحاث على اثر ورود معلومات سرية حول وجود انشطة مشبوهة بمحل سكنى يستغله كهل اصيل منطقة جربة وزوجته اصيلة مدينة بنقردان ، فتمت مراقبة المكان بسرية مطلقة وحال رصد تحركات مشبوهة حوله و التاكد من وجود شبهة تمت مداهمة المنزل بعد استشارة النيابة العمومية ، حيث تم ضبط رجل اصيل الجهة مع فتاة اصيلة مدينة نابل بصدد ممارسة الجنس بمقابل بالمنزل المذكور و ضبط شابان اخرين بذات المكان ، اضافة لصاحب المنزل ، وحجز مبلغ قيمته 420 دينار لدى الفتاة والتي اعترفت انها متأتية من تعاطيها للبغاء السري وان الزوجان يستغلانها في ممارسة البغاء وجلب الحرفاء .

باستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم جميعا وتحرير محضر بحث في الغرض .



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230953



En continu

Toutes les news

الأربعاء 18 أوت 2021 | 9 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:42 19:09 16:08 12:30 05:39 04:04
Babnet
28°
Babnet33°Babnet% 54:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2533°-2335°-2532°-2632°-25
  • Avoirs en devises
    19614,4

  • (17 aout)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,28925 DT        1$ =2,79233 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 aout)   1437,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة