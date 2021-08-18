زوجان يفتحان وكر دعارة في منزلهما ببن قردان

تمكن اعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية ببن قردان أمس من تفكيك شبكة دعارة يتزعمها زوجان وقد تم حجز مبالغ مالية متفاوتة .



وكان منطلق الابحاث على اثر ورود معلومات سرية حول وجود انشطة مشبوهة بمحل سكنى يستغله كهل اصيل منطقة جربة وزوجته اصيلة مدينة بنقردان ، فتمت مراقبة المكان بسرية مطلقة وحال رصد تحركات مشبوهة حوله و التاكد من وجود شبهة تمت مداهمة المنزل بعد استشارة النيابة العمومية ، حيث تم ضبط رجل اصيل الجهة مع فتاة اصيلة مدينة نابل بصدد ممارسة الجنس بمقابل بالمنزل المذكور و ضبط شابان اخرين بذات المكان ، اضافة لصاحب المنزل ، وحجز مبلغ قيمته 420 دينار لدى الفتاة والتي اعترفت انها متأتية من تعاطيها للبغاء السري وان الزوجان يستغلانها في ممارسة البغاء وجلب الحرفاء .



باستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم جميعا وتحرير محضر بحث في الغرض .







