سيغما: قيس سعيّد يتصدر نوايا التصويت في الرئاسيّة بـ91.9%

كشف الباروميتر السياسي لشهر أوت الذي أنجزته مؤسسة سيغما كونساي ونشرته جريدة المغرب اليوم الثلاثاء 17 أوت 2021، حول نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية، تصدّر قيس سعيّد المرتبة الأولى بنسبة 91.9 بالمائة، تليه عبير موسي بـ2 بالمائة والصافي سعيد بـ1.4 بالمائة ثم نبيل القروي بـ1.3بالمائة ويليه المنصف المرزوقي بـ1.2 بالمائة.



وبالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية، أشار سبر الآراء إلى تقدّم الحزب الدستوري الحر بـ30.8 بالمائة مقابل 20.1 بالمائة من نوايا التصويت لحزب لا يوجد أطلق عليه المتجوَبون "حزب قيس سعيّد" وتليه حركة النهضة بـ10.9 بالمائة ثم حزب قلب تونس بـ7.8 بالمائة والتيار الديمقراطي بـ5.9 بالمائة.



