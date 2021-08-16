سمير الشفي: نحن لا نغطي على الفاسدين ونرفض استهدافنا من الذباب الازرق

أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي على أن الإتحاد لا يقدم أي غطاء للفاسدين وكل من تثبت إدانته يفقد آليا شرف الانتماء للإتحاد.وافاد الشفي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك بأن هذه المواقف عبروا عنها في أكثر من مناسبة واليوم وقع تضمينها في التنقيح الاخير القانون الأساسي والنظام الداخلي .كما حذّر الشفي من ما اعتبرها المغالطات والتشويه الممنهج المستهدف لخيمة حشاد من قبل الذباب الأزرق.