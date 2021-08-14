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مؤتمر الحزب الدستوري الحر: انتخاب عبير موسي رئيسة للحزب

Publié le Samedi 14 Août 2021 - 11:51قراءة: 0 د, 39 ث
تم فجر اليوم انتهاء أشغال مؤتمر الحزب الدستوري الحر الأول تحت عنوان مؤتمر التنوير والذي انعقد عن بعد لمدة 3 ايام .

وتم الاعلان عن انتخاب عبير موسي رئيسة للحزب

رابط الفيديو

كما تم انتخاب الآتي ذكرهم أعضاء للديوان السياسي:


ثامر سعد-عواطف قريش - محمد كريم كريفة- سميرة السايحي- علي البجاوي- ألفة العياشي-ناجي الجراحي-سهام المجبري-محمد عز الدين عبد الكافي-هاجر النيفر- سمير الحداد- نادية بن رمضان- محمد عمار - هدى سلماوي- مختار البرتاجي- مريم ساسي

كما أعلن عن إحداث الهيئة السياسية كهيكل استشاري يضم كفاءات وطنية من كل الفئات وكل الجهات .

يذكر أن الدستوري الحر يضم 16 نائبا في البرلمان الذي قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، تجميد اختصاصاته في 25 جويلية الماضي.

رابط الفيديو


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