مؤتمر الحزب الدستوري الحر: انتخاب عبير موسي رئيسة للحزب

تم فجر اليوم انتهاء أشغال مؤتمر الحزب الدستوري الحر الأول تحت عنوان مؤتمر التنوير والذي انعقد عن بعد لمدة 3 ايام .وتم الاعلان عن انتخاب عبير موسي رئيسة للحزبكما تم انتخاب الآتي ذكرهم أعضاء للديوان السياسي:ثامر سعد-عواطف قريش - محمد كريم كريفة- سميرة السايحي- علي البجاوي- ألفة العياشي-ناجي الجراحي-سهام المجبري-محمد عز الدين عبد الكافي-هاجر النيفر- سمير الحداد- نادية بن رمضان- محمد عمار - هدى سلماوي- مختار البرتاجي- مريم ساسيكما أعلن عن إحداث الهيئة السياسية كهيكل استشاري يضم كفاءات وطنية من كل الفئات وكل الجهات .يذكر أن الدستوري الحر يضم 16 نائبا في البرلمان الذي قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، تجميد اختصاصاته في 25 جويلية الماضي.