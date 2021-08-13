رئيس الجمهورية يشرف على موكب إمضاء اتفاقية بين مجمع ''تلنات'' ووكالة فضاء روسية

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على موكب إمضاء اتفاقية بين مجمع تلنات ووكالة الفضاء الروسية لاختيار وتدريب وارسال رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية ISS.
وألقى رئيس الجمهورية كلمة مباشرة بالمناسبة.
وكان مجمع "تالنات" القابضة المختص في التكنولوجيات الحديثة، اعلن ان اتفاقية سيتم توقيعها مع وكالة الفضاء الروسية بمناسبة عيد المرأة في 13 أوت تقضي بتدريب واختبار رائدة فضاء تونسية يتم إرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية "إ آس آس".
سعيد لأول رائدة فضاء تونسية: 'حلّقي أيتها البطلة التونسية في الفضاء ولا تنسي حمل الراية الوطنية'
وقال رئيس الجمهورية متوجها لأول رائدة فضاء " إنها لحظات تاريخية في تاريخ تونس حلقي أيتها البطلة التونسية في الفضاء الخارجي للكرة الأرضية".
وتابع سعيد "بعد أن حلقتي عاليا في الفضاء الداخلي وفي تونس لا تنسي أيتها البطلة التونسية أن تحملي الراية الوطنية.
وصرح رئيس الجمهورية "أنت ستحلقين في الفضاء والنساء على الأرض يرفعون الراية التونسية".
كما هنأ رئيس الدولة التونسيات بهذا الإنجاز وتوجه بالشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه الاتفاقية وكل القائمين على المؤسستين التونسية والروسية.
سعيد: لن نترك المرأة التونسية كالمسحوق للتجميل بل يجب أن تكون فاعلة
وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمته 'لن نتارك المرأة التونسية كالمسحوق للتجميل بل يجب أن تكون فاعلة وتكون لها كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مساواة تامة مع الرجل'.
وأضاف رئيس الجمهورية أن المهم اليوم العمل على تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسير على درب روسيا لننطلق في الفضاء حتى وإن كان يبدو بعيدا وفق تعبيره.
وألقى رئيس الجمهورية كلمة مباشرة بالمناسبة.
وكان مجمع "تالنات" القابضة المختص في التكنولوجيات الحديثة، اعلن ان اتفاقية سيتم توقيعها مع وكالة الفضاء الروسية بمناسبة عيد المرأة في 13 أوت تقضي بتدريب واختبار رائدة فضاء تونسية يتم إرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية "إ آس آس".
سعيد لأول رائدة فضاء تونسية: 'حلّقي أيتها البطلة التونسية في الفضاء ولا تنسي حمل الراية الوطنية'
وقال رئيس الجمهورية متوجها لأول رائدة فضاء " إنها لحظات تاريخية في تاريخ تونس حلقي أيتها البطلة التونسية في الفضاء الخارجي للكرة الأرضية".
وتابع سعيد "بعد أن حلقتي عاليا في الفضاء الداخلي وفي تونس لا تنسي أيتها البطلة التونسية أن تحملي الراية الوطنية.
وصرح رئيس الجمهورية "أنت ستحلقين في الفضاء والنساء على الأرض يرفعون الراية التونسية".
كما هنأ رئيس الدولة التونسيات بهذا الإنجاز وتوجه بالشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه الاتفاقية وكل القائمين على المؤسستين التونسية والروسية.
سعيد: لن نترك المرأة التونسية كالمسحوق للتجميل بل يجب أن تكون فاعلة
وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمته 'لن نتارك المرأة التونسية كالمسحوق للتجميل بل يجب أن تكون فاعلة وتكون لها كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مساواة تامة مع الرجل'.
وأضاف رئيس الجمهورية أن المهم اليوم العمل على تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسير على درب روسيا لننطلق في الفضاء حتى وإن كان يبدو بعيدا وفق تعبيره.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 230727