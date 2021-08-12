عبير موسي: اتعرض لعراقيل لعقد مؤتمر حزبي... لكن سقف بيتي حديد ركن يبتي حجر

نشرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الخميس 12 أوت 2021 تدوينة على صفحتها الرسمية اكدت من خلالها أن مؤتمر الحزب سيعقد في موعده أيام 12/13 و14 أوت الجاري عن بعد .وكتبت عبير موسي '' سقف بيتي حديد ركن بيتي حجر'' موضحة ان حزبها يواجه العديد من العراقيل.والت موسي '' قدر الدساترة أن يواصلوا المشوار مهما كانت العراقيل .' مضيفة '' ان شاءالله "كيف يجي وقتو" يجد التونسيون حزبا عتيدا جاهزا لتحقيق مطالبهم قادرا على حماية مكاسب الجمهورية ومستعدا لمواجهة "الفوضى الخلاقة" في نسختها الثانية والتصدي للزج بالدولة مرة أخرى في نفق مظلم''.