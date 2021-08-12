عضو في هيئة الدفاع عن الشهيدين " تمت سرقة ملفات البراهمي وبلعيد من مكتبي في سوسة

كشف سهيل مديمغ الأستاذ المحامي لدى التعقيب وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تعرض مكتبه الكائن وسط مدينة سوسة إلى اعتداء من طرف مجهولين وسرقة ملفي الشهيدين بعد بعثرة جميع الوثائق والمحتويات.وكتب مديمغ في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية "فوجئت صبيحة اليوم الخميس الموافق للثاني عشر من شهر أوت 2021 بوقوع الإعتداء على مكتبي الكائن بعمارة بن ذياب بشارع الطاهر صفر بسوسة و بعثرة محتوياته و تكسير بلور شباك قاعة الإستقبال".وأفاد المحامي انه تمت المعاينات الفنية من قبل جهة الضابطة العدلية المتعهدة و الأبحاث جارية للتعرف على "الجناة" و كشفهم.