عضو في هيئة الدفاع عن الشهيدين " تمت سرقة ملفات البراهمي وبلعيد من مكتبي في سوسة

كشف سهيل مديمغ الأستاذ المحامي لدى التعقيب وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تعرض مكتبه الكائن وسط مدينة سوسة إلى اعتداء من طرف مجهولين وسرقة ملفي الشهيدين بعد بعثرة جميع الوثائق والمحتويات.
وكتب مديمغ في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية "فوجئت صبيحة اليوم الخميس الموافق للثاني عشر من شهر أوت 2021 بوقوع الإعتداء على مكتبي الكائن بعمارة بن ذياب بشارع الطاهر صفر بسوسة و بعثرة محتوياته و تكسير بلور شباك قاعة الإستقبال".
وأفاد المحامي انه تمت المعاينات الفنية من قبل جهة الضابطة العدلية المتعهدة و الأبحاث جارية للتعرف على "الجناة" و كشفهم.
وكتب مديمغ في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية "فوجئت صبيحة اليوم الخميس الموافق للثاني عشر من شهر أوت 2021 بوقوع الإعتداء على مكتبي الكائن بعمارة بن ذياب بشارع الطاهر صفر بسوسة و بعثرة محتوياته و تكسير بلور شباك قاعة الإستقبال".
وأفاد المحامي انه تمت المعاينات الفنية من قبل جهة الضابطة العدلية المتعهدة و الأبحاث جارية للتعرف على "الجناة" و كشفهم.
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