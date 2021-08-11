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جوهر بن مبارك لرياض جراد: الصُّغْر موش عيب اما التطبيل مالصّغرة هو العيب يا قليل الحياء

Publié le Mercredi 11 Août 2021 - 23:59قراءة: 0 د, 37 ث
قام ليلة الاربعاء 11 أوت كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد بمسرحية سيئة الاخراج أساء من خلالها لأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك بسبب مواقفه المعارضة لقرارات قيس سعيد يوم 25 جويلية.

وهاجم جراد جوهر بن مبارك ووصفه بالمرتزق لدى حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي قبل أن يعلن انسحابه من البرنامج ورفضه مواصلة التواجد في نفس الاستوديو مع جوهر بن مبارك.

وقبل انسحاب جراد ذكر بن مبارك بأنه كان في مواجهة حركة النهضة منذ 2012 وخاطب جراد قائلا " في 2012 كان ثمة نساء ورجال واجهوا النهضة وقت كانت تحكم ووقفت ضد مشروعها ونجحت في ذلك وقتها انت كنت صغير وما كنتش نشوفك".
وتابع مخاطبا جراد " الصغر موش عيب اما التطبيل مالصغرى هو العيب يا قليل الحياء ".



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