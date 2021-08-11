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محامي ياسين العياري : سنتقدم بمطلب سراح شرطي... لا مطلب عفو رئاسي

Publié le Mercredi 11 Août 2021 - 11:31قراءة: 0 د, 32 ث
صرح الاستاذ مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن النائب ياسين العياري خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء 11 اوت 2021 ،ان هيئة الدفاع لن تتقدم بمطلب عفو رئاسي في حق موكلها بل ستتقدم بمطلب سراح شرطي ،موضحا انه لم يتم بعد التثبت بعد من ان التدوينة موضوع الايقاف والمتعلقة باتهامه بالمس من كرامة الجيش نزّلها فعلا موكّله على موقعه بالفايس بوك، ،مبينا انه ولو قام بتنزيلها فعلا فانه نزّلها قبل ان يصبح نائبا بالبرلمان .

وقال الجماعي إن العياري مشمول بقضيتين، وهو موقوف على خلفية إحديهما فيما تم تأجيل الثانية إلى تاريخ 27 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن لجنة الدفاع ستقدم مطلب سراح شرطي لا مطلب عفو رئاسي.


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