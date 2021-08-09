منتخب كرة الطاولة يتحول للأردن للمشاركة في البطولة العربية

تحوّل المنتخب الوطني التونسي لكرة الطاولة اليوم الاثنين إلى العاصمة الاردنية عمّان للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات للفردي والزوجي والفرق لمختلف الفئات العمرية، والتي تدور من 10 إلى 16 أوت 2021 بقاعة الأرينا بعمّان.

ويتكون الوفد التونسي من رئيس البعثة شهاب القبوبي والإطار الفني المتكون من المدربين الوطنيين مختار بوعزيز و قدارة حمام بالاضافة الى اللاعبين واللاعبات:

أحمد السعيدي وآلاء السعيدي وأمير الصيد ويوسف العيدلي وبلقيس السويسي ويوسف قرفال ووسيم الصيد ومريم الحمروني ومحمد أمين الخلوفي وآدم الخلوفي وملكة الرياحي ويوسف بن عطية.



يذكر ان بلادنا ستحتضن من 13 الى 19 سبتمبر 2021 الدورة الدولية المفتوحة لكرة الطاولة التي ستحتضنها القاعة متعددة الاختصاصات برادس



