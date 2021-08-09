   Abdelwahab - شكل ثاني حبك أنت  

منتخب كرة الطاولة يتحول للأردن للمشاركة في البطولة العربية

Publié le Lundi 09 Août 2021 - 14:40قراءة: 0 د, 31 ث
تحوّل المنتخب الوطني التونسي لكرة الطاولة اليوم الاثنين إلى العاصمة الاردنية عمّان للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات للفردي والزوجي والفرق لمختلف الفئات العمرية، والتي تدور من 10 إلى 16 أوت 2021 بقاعة الأرينا بعمّان.
ويتكون الوفد التونسي من رئيس البعثة شهاب القبوبي والإطار الفني المتكون من المدربين الوطنيين مختار بوعزيز و قدارة حمام بالاضافة الى اللاعبين واللاعبات:
أحمد السعيدي وآلاء السعيدي وأمير الصيد ويوسف العيدلي وبلقيس السويسي ويوسف قرفال ووسيم الصيد ومريم الحمروني ومحمد أمين الخلوفي وآدم الخلوفي وملكة الرياحي ويوسف بن عطية.

يذكر ان بلادنا ستحتضن من 13 الى 19 سبتمبر 2021 الدورة الدولية المفتوحة لكرة الطاولة التي ستحتضنها القاعة متعددة الاختصاصات برادس

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230531



En continu

Toutes les news

الأربعاء 11 أوت 2021 | 2 1 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:53 19:17 16:11 12:31 05:33 03:56
42°
42°% 19:الرطــوبة
تونــس32°
1.54 كم/س
:الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
42°-3240°-3036°-2835°-2735°-27
  • Avoirs en devises
    19461,4

  • (9 aout)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,29133 DT        1$ =2,78883 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 aout)   541,9 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة