موسي تهاجم تنسيقيات مؤيدة للرئيس: يا توانسة ردوا بالكم يريدون التخلص من الأحزاب والدستوري الحر لإعادة الخوانجية

شنت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي في فيديو نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك هجوما حادا على بعض التنسيقيات التي تم تشكيلها في عدد من الجهات دعما لإجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.وقالت عبير موسي " ان التنسيقيات محاولة من قبل منظومة الربيع العربي للعودة الى الساحة من الجديد من البوابة الخلفية وعبر بعض التيارات المجهولة".وأكدت عبير موسي " ان المنظومة تعلم جيدا ان الحزب الدستوري الحر قادر على تغيير الوضع وإنهاء المنظومة الحالية لذلك تريد اعادة الخوانجية من الشباك بعد طردهم من الباب".وأكدت عبير موسي ان شخصيات سياسية تريد العودة بقوة الى الساحة لإعادة الخوانجية وإحياء منظومة الربيع العربي".وكان "المجلس الأعلى لشباب حراك 25 جويلية" ،دعا السبت، الرئيس قيس سعيّد، إلى "التسريع في إجراء استفتاء وطني وانتخابات مبكرة".جاء ذلك في لقاء إعلامي في العاصمة تونس للمجلس، المؤسس حديثا ويعرف نفسه بأنه داعم للرئيس سعيّد وقراراته، كما يرفض الانتساب إلى أي جهة سياسية.وطالب القيادي بالمجلس، شاكر بن علي خلال اللقاء، بـ"استفتاء وطني وانتخابات مبكرة، مع رفض الحوار والعودة إلى المنظومة السياسية القديمة".ودعا إلى "محاسبة كل الأطراف التي تسببت في الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس".وأضاف: "دعم القرارات والإجراءات الاستثنائية للرئيس سعيّد ليس مطلقا، الشباب (..) لم يقدموا صكا على بياض للرئيس الذي يجب أن يلبي طلبات من ساندوه من تونسيين".بدورها، قالت القيادية بالمجلس نصاف مامي، إن "الضرورة تستدعي إيجاد نظام سياسي وانتخابي جديد، وإنهاء العمل بالنظام البرلماني".وأردفت: "يجب أن ينصب تركيز الرئيس سعيّد في الفترة المقبلة على وضع خارطة طريق وتلبية المطالب التي رفعت عقب التدابير الاستثنائية المعلنة في 25 جويلية المنصرم".