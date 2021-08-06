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تسمية وليد الحجام مستشارا لدى رئيس الجمهورية وتعيين منير عبد النبي مديرا للقضاء العسكري

Publié le Vendredi 06 Août 2021 - 21:51قراءة: 0 د, 23 ث
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي بتاريخ 5 أوت 2021 يقضي بتسمية وليد الحجام مستشارا لدى رئيس الجمهورية.

وكان الحجام قبل هذا التعيين يشغل منصب ملحق بالدئرة الديبلوماسية برئاسة الجمهورية.

كما صدر أمرا رئاسيا يقضي بتكليف العميد القاضي منير عبد النبي بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.


ويخلف منير عبد النبي في هذا المنصب العميد قاضي توفيق العيوني الذي أنهى رئيس الجمهورية قيس سعيّد تكليفه بمقتضى أمر رئاسي صادر في 27 جويلية الماضي.


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