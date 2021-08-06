   Om Kalthoum - ثورة الشك  

محمد الحامدي : القراءة الأولية الدستورية للفصل 80 تؤكد بأن قرارات سعيّد لا تتطابق مع الدستور

Publié le Vendredi 06 Août 2021 - 13:23قراءة: 0 د, 42 ث
قال اليوم الجمعة 06 جويلية 2021, النائب عن التيار الديمقراطي محمد الحامدي بأن الحالة التي سبقت تاريخ يوم 25 جويلية هي حالة عبث سياسي وأي قرارات مُتخــذة كان الشعب التونسي حتما سيفرح بها .

واشار الحامدي في تصريح لاذاعة شمس الى أن رفض التيار في البداية لقرارات رئيس الجمهورية سببه أن رئيس الدولة تجاوز الدستور قانونيا ,مشيرا الى أن ما أعلنه سعيد لا يتطابق مع الفصل 80.

وأوضح الحامدي أن القراءة الأولية الدستورية للفصل 80 تؤكد بأن ما حصل لا يتطابق مع روح الدستور.

وكان رئيس الجمهورية قد أعلن يوم 25 جويلية الموافق لعيد الجمهورية، عن جملة من القرارات المتمثلة في تفعيل الفصل 80 من الدستور، و إعفاء رئيس الحكومة من منصبه و تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب .




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