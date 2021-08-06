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عقد لوبيينغ النهضة : النيابة العمومية تتثبت من الوثيقة

Publié le Vendredi 06 Août 2021 - 12:18قراءة: 0 د, 33 ث
أكد الناطق الرسمي بإسم محكمة تونس محسن الدالي إنطلاق النيابة العمومية اليوم في عمليات التثبت وجمع المعلومات في الوثيقة التي وقع تداولها ليلة البارحة على صفحات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بعقد ’’لوبيينغ’’ لحركة النهضة .

و وضح الدالي في تصريح لاذاعة شمس اف ام أن عمليات التثبت تتم من طرف وحدات مختصة يقع تكليفها من قبل النيابة العمومية ، تقوم بالتثبت من صحة ومصداقية الوثيقة التي وقع تداولها والجهة التي قامت بالكشف عنها وتقديمها ، على أن تتخذ النيابة العمومية اثر استكمال مرحلة تجميع المعلومات القرار والاجراء القانوني المناسب.


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