الطبوبي: نريد دولة القانون ولن نقبل أن يظلم أي تونسي

شدد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال إشرافه على إحياء الذكرى 74 لمعركة 5 أوت 1947 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على أن الاتحاد لن يقبل أن يظلم أي تونسي.



وصرح الطبوبي اليوم الخميس 05 اوت 2021 نريد دولة القانون والمؤسسات ونريد قضاء عادل ومنصف ومن له ملفات واضحة تقدم للقضاء الدي سيكون الفيصل .



لا ندعم أي شخص لكننا نطالب سعيد بتوضيح رؤيته



وطالب الطبوبي رئيس الجمهورية قيس سيعد بتوضيح رؤيته



وقال الطبوبي نطالب رئيس الجمهورية بتوضيح رؤيته للنظام السياسي والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات ورؤيته للخيارات الاقتصادية والاجتماعية.



وبين نور الدين الطبوبي أنه على ضوء رؤية رئيس الدولة لكل المسائل والخيارات والبرامج سيتخذ اتحاد الشغل موقفه معه أو ضده.



وتابع أمين عام المنظمة الشغيلة أنهم لا يدعون أي شخص لكنهم يتفاعلون مع ما يطرح عليهم من برامج وخيارات.



المصدر - شمس





