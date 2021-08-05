ميناء حلق الوادي: احباط محاولة تهريب أكثر من 20ألف حبة مخدرة نوع إكستازي

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي اليوم الأربعاء 04أوت 2021 من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة نوع اكستازي قدرت ب 20126 حبة مخفية بإحكام داخل شاحنة لنقل البضائع قادمة من ميناء مرسيليا يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج عند توريد أغراض تتمثل في دراجات بلاستيكية للأطفال.



وقد شك أعوان الديوانة التابعين لفرقة تفتيش المسافرين في محتوى عجلات الدراجات المذكورة حيث بتمريرها عبر جهاز الكشف بالأشعة تبين احتوائها على أجسام صغيرة فتم أخضاعها إلى التفتيش الدقيق من قبل أعوان الديوانة ليتم العثور على كمية الحبوب المخدرة.

تم تحرير محضر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.



