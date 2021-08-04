   Abdelwahab - عاشق الروح  

حي الخضراء العثور على كهل مطعونا

Publié le Mercredi 04 Août 2021 - 20:31قراءة: 0 د, 19 ث
اذنت مساء اليوم الأربعاء النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفع جثة كهل الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها وتحديد اسباب الوفاة ،بعد أن عثر عليه بجهة حي الخضراء في بركة من الدماء و يحمل عدة طعنات بالة حادة ، كما اذنت النيابة لاعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية بالمنزه بفتح بحث في الغرض ولا تزال الابحاث جارية للقبض على الجاني الذي كشفت الابحاث الاولية انه ابن أخت الضحية.

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