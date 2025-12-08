لقاء فني توعوي حول "إنتاج غير المرئي: 8:45" : الشباب في طليعة مكافحة العنف ضد النساء والفتيات بجامعة منوبة

نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس، اليوم الاثنين، ضمن مبادرة، "إنتاج غير المرئي: 8:45"، وتحت شعار " الشباب في طليعة مكافحة العنف ضد النساء والفتيات"، اليوم الاثنين، بمدرج قرطاج الحداثة، تظاهرة فنية طلابية، بالشراكة مع جامعة منوبة، والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، والمدرسة الوطنية للمهندسين ، والمعهد العالي لفنون الملتيميديا، وكرسي اليونسكو للتعليم العالي من أجل تنمية مستدامة في افريقيا، والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.



وإضافة إلى التطرّق إلى مسألة العنف ضد النساء والفتيات، يهدف اللقاء وفق مختلف الفقرات الفنية المبرمجة إلى رفع الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين، وتحديدا في مستوى الأدوار غير المرئية التي تثقل كاهل النساء والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، وكيفية التوزيع العادل والمنصف لأعباء العمل المنزلي ورعاية أفراد الأسرة داخل الأسر.



وتتنزل هذه التظاهرة، وفق ما أفادت به مسؤولة برامج الشباب والمناصرة بالهيئة آمنة الطرابلسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، في إطار حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك قصد توعية الطلبة بأهمية المساهمة في المجهودات المبذولة في الحملة ورفع وعيهم، كخطوة أساسية لبناء جيل واعٍ بحقوق الإنسان وقادر على مواجهة مظاهر العنف بكل أشكاله، وخاصة ضد النساء والفتيات، وتنمية دورهم كمدافعين عن حقوقهن وفي تعبئتهم كحلفاء للعدالة والمساواة.وأضافت المتحدّثة أنه من منطلق دراسة خاصة بالهيئة، منذ 2022، تبين أن الشباب أكثر تمسّكا بالأدوار النمطية داخل الأسرة وإسناد أدوار الرعاية المنزلية للنساء بوصفها مهمة "طبيعية" لهن، أكثر من الكهول وبقية الشرائح، لذلك تم التركيز على الطلبة، بتشريكهم في القضايا التي تؤثر على النساء في سوق العمل، لا سيما عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.ولان الفن يلعب دورا رئيسيا في تحفيز وخلق مواقف مناصرة للوعي والعدالة الاجتماعية، كانت الية الخطاب ترتكز على الفن، وتحديدا عبر ابداعات وعصارة عمل الإقامات الفنية حول أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، التي انتظمت في الأشهر المنقضية في ثلاثة تخصصات وهي "الراب" كأداة تعبيرية مهمة قادرة على تفكيك الأنماط السائدة بين الجنسين، والمسرح والفنون البصرية وانتجت مسرحية وعمل فني ومعرضا للفنون البصرية، بما قد يشجع على نشر التعبير الفني من قبل الشباب ومن أجلهم، حسب الطرابلسي .وأضافت أن جامعة منوبة كانت المحطة الأولى لعرض إبداعات الإقامات الفنية، في انتظار أن تحط الرحال بمؤسسات جامعية ضمن استراتيجية إشراك الشباب كمناصرين لقضايا مناهضة العنف ضد النساء، وتأهيليهم حتى يكونوا فاعلين وداعمين في مواجهة ذلك العنف بمختلف اشكاله.من جهتها أكدت رئيسة كرسي اليونسكو للتعليم العالي، جامعة منوبة، جهينة غريب، أهمية اللقاء في توعية الطلبة من أجل مزيد بذل الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين بأكثر نجاعة وفاعلية على أرض الواقع، باعتبارهم فاعلين كجيل المستقبل، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن دور الكرسي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وعددها 19 هدفا، وأهمها الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.وتضمن اللقاء الذي حضرته المديرة التنفيذية المساعدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، "نيارادزايي غمبونزفاندا"، عرضا بمناسبة اليوم العالمي للمناخ: حول الهشاشات والفرص المرتبطة بالنوع الاجتماعي في مواجهة التغيّر المناخي"، فضلا عن مداخلة حول الوضع الحالي للإدماج المهني للشابات الخريجات من جامعة منوبة، ومعرضا فنيا حول تأثير التغير المناخي على الزراعة والاقتصاد وجودة الهواء والبيئة البحرية.يذكر أن مبادرة إنتاج غير مرئي 8:45 هي مبادرة أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس، بناء على نتائج دراسة "تأثير أعمال الرعاية غير مدفوعة الاجر على النساء في تونس " لمنظمة "أوكسفام " وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، الصادرة في 2021 والتي توصلت إلى أن النساء تقضين ما بين 8 و 12 ساعة يوميًا في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، بينما يقضي الرجال ما معدله 45 دقيقة فقط.