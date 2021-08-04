عمر العودي: مروان العباسي قبِل برئاسة الحكومة والقرار الآن بيد رئيس الجمهورية

أكد مساء اليوم الأربعاء 04 أوت 2021 رئيس تحرير موقع البورصة عمر العودي، أن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي وافق على رئاسة الحكومة وأن القرار الآن بيد رئيس الجمهورية قيس سعيد.وفي تدخل هاتفي له على اذاعة شمس أفاد عمر العودي أن عدة اتصالات جمعت العباسي بسعيد وتم عرض منصب رئاسة الحكومة عليه وقد قدّم موافقته وقبِل بالمهمة وإلى حد اللحظة لم رئيس الدولة لم يتصل به مجددا.وتابع المتحدث أن الوضع الإقتصادي في تونس وما آلت إليه الأوضاع يستوجب شخصية اقتصادية على رأس الحكومة.وكشف العودي أنه وخلال رئاسة العباسي أمس مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، أبلغ العباسي المجتمعين أنه يمكن أن يكون ذلك آخر اجتماع له معهم بصفته محافظا للبنك المركزي وبين لهم أن هناك اتصالات جدية بينه وبين رئاسة الجمهورية.