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عماد الحمامي: تفعيل الفصل 80 كان قرارا شجاعا من الرئيس وهي فرصة للاصلاح داخل النهضة

Publié le Lundi 02 Août 2021 - 23:30قراءة: 0 د, 20 ث
قال القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي في مداخلة على قناة التاسعة ان تفعيل الفصل 80 من الدستور كان قرارا شجاع من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأضاف الحمامي " القرار مثل فرصة لحركة النهضة للاصلاح ومراجعة السياسات ومكن الاصوات العاقلة داخل الحركة لتكون أغلبية".
وتابع عماد الحمامي " لم يعد ممكنا اعتماد سياسات توافق ليست مبنية على مصلحة الشعب".



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