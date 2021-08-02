عماد الحمامي: تفعيل الفصل 80 كان قرارا شجاعا من الرئيس وهي فرصة للاصلاح داخل النهضة

قال القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي في مداخلة على قناة التاسعة ان تفعيل الفصل 80 من الدستور كان قرارا شجاع من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأضاف الحمامي " القرار مثل فرصة لحركة النهضة للاصلاح ومراجعة السياسات ومكن الاصوات العاقلة داخل الحركة لتكون أغلبية".
وتابع عماد الحمامي " لم يعد ممكنا اعتماد سياسات توافق ليست مبنية على مصلحة الشعب".
وأضاف الحمامي " القرار مثل فرصة لحركة النهضة للاصلاح ومراجعة السياسات ومكن الاصوات العاقلة داخل الحركة لتكون أغلبية".
وتابع عماد الحمامي " لم يعد ممكنا اعتماد سياسات توافق ليست مبنية على مصلحة الشعب".
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