محسن الدالي: في الأيام القليلة القادمة ستُثار ملفات من الحجم الكبير ... نواب تتعلق بهم قضايا تحيل وتبييض أموال وخيانة مؤتمن'

قال الناطق باسم القطب القضائي المالي محسن الدالي، إنه في الأيام القليلة القادمة ستُثار ملفات من الحجم الكبير.



وكشف محسن الدالي في تصريح للوطنية الأولى مساء اليوم الإثنين 02 أوت 2021، أن عدة نواب تتعلق بهم قضايا خيانة مؤتمن وتحيل وتبييض أموال، مبينا أن رفع الحصانة عن النواب أصبح قانونا بعد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.



وأشار الدالي إلى أن هناك من النواب من تمسك بالحصانة وآخرون لم يتمسكوا بها.



كما تحدث محسن الدالي عن تورط أكثر من 30 نائبا في قضايا شيكات دون رصيد، مبينا أنه تم تحديد جلسة قضائية في شهر نوفمبر القادم بخصوص 26 ملف، في حين أن البقية مازلت في طور البحث لدى الوحدات الأمنية.



المصدر - شمس



