   Om Kalthoum - *للصبر حدود  

محسن الدالي: في الأيام القليلة القادمة ستُثار ملفات من الحجم الكبير ... نواب تتعلق بهم قضايا تحيل وتبييض أموال وخيانة مؤتمن'

Publié le Lundi 02 Août 2021 - 22:07قراءة: 0 د, 34 ث
قال الناطق باسم القطب القضائي المالي محسن الدالي، إنه في الأيام القليلة القادمة ستُثار ملفات من الحجم الكبير.

وكشف محسن الدالي في تصريح للوطنية الأولى مساء اليوم الإثنين 02 أوت 2021، أن عدة نواب تتعلق بهم قضايا خيانة مؤتمن وتحيل وتبييض أموال، مبينا أن رفع الحصانة عن النواب أصبح قانونا بعد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأشار الدالي إلى أن هناك من النواب من تمسك بالحصانة وآخرون لم يتمسكوا بها.

كما تحدث محسن الدالي عن تورط أكثر من 30 نائبا في قضايا شيكات دون رصيد، مبينا أنه تم تحديد جلسة قضائية في شهر نوفمبر القادم بخصوص 26 ملف، في حين أن البقية مازلت في طور البحث لدى الوحدات الأمنية.

المصدر - شمس

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230234



En continu

Toutes les news

الاثنين 02 أوت 2021 | 23 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:27 16:14 12:33 05:26 03:45
26°
31°% 83:الرطــوبة
تونــس24°
3.6 كم/س
:الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31°-2438°-2642°-2833°-2633°-24
  • Avoirs en devises
    20484,1

  • (30 juill)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,30381 DT        1$ =2,77896 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juill)   1422,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة