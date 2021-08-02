سعيد: وزير المالية مفماش ريحتو.. خزندار قبَل هزْ الخزنة وهرب ومانعرفش الوزير هز وإلاّ ماهزش'

انتقد اليوم الإثنين 02 أوت 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد تعاطي وزير المالية المعفى من مهامه علي الكعلي.وخلال لقائه بسهام البوغديري نمصية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، أكد رئيس الدولة أنه وقع الإتصال بالوزير لكن هاتفه كان مغلقا، وقال في هذا السياق 'كيما قبل خزندار هز الخزنة وهرب... ما نعرفش الوزير هز وإلا لا'، متابعا 'مفماش ريحتو'.وتحدث سعيد عن ضرورة إرساء عدالة جبائية.