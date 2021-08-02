خليل البرعومي: كان الأجدر بالهاروني تقديم اعتذاره للشعب عن التعويضات

طالب القيادي المستقيل من المكتب التنفيذي لحركة النهضة خليل البرعومي من رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني الاعتذار للشعب التونسي عن ملف التعويضات.وقال البرعومي في تصريح لاذاعة موزاييك موجها كلامه للهاروني " كان الاجدر بك الاعتذار عوض المكابرة" ...وأضاف البرعومي"حان الوقت لتغيير وجوه الخطّ الأول من الطبقة السياسية وفسح المجال أمام أشخاص متصالحين مع الشعب، مشددا على أن القطع يجب أن يكون مع جميع القيادات السياسية بما فيها راشد الغنوشي الذي أخطأ و يتحمّل كآخرين جانبا كبيرا من المسؤولية عن تطورات الأوضاع".