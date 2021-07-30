قيس يستقبل عددا من صحفيي نيويورك تايمز ويشدد على احترام حرية التعبير

سعيد: 'في البرلمان هناك لصوص عبثوا بمقدرات الدولة ومن يتحدث عن خرق للدستور فهو كاذب'

سعيد لصحافيين بنيويورك تايمز: 'الصعوبات التي تعرضتهم لها غير مقصودة وربما قصدها البعض للإساءة لرئاسة الدولة'

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة عددا من صحفيي جريدة نيويورك تايمز الأميركية.وقال رئيس الحكومة أن القرارات التي اتخذها قرارات دستورية لحماية مصالح الشعب التونسي مشيرا إلى تغلغل الفساد في مصالح الدولة التونسية.وتحدث قيس سعيد عن حرية الإعلام قائلا أنها مضمونة في تونس ولا احد يستطيع تكميم الأفواه.واكد رئيس الجمهورية أن المسار الديمقراطي في البلاد سيظل مستمرا وان الفاسد هو من يخاف من التغيير.يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرر مساء الأحد، خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، الى جانب رئاسة النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويقوم سعيّد بتعيينه.وقال رئيس الجمهورية إنه يعلم جيدا النصوص النصوص الدستورية ويحترمها وقام بتدريسها وليس بعد هذه المدة كلها سيتحول إلى ديكتاتور كما يدعي البعض.وتابع قيس سعيد أن "من يتحدث عن خرق للدستور فهو كاذب".وأضاف سعيد أن "هناك لصوص داخل البرلمان الذي قام بتجميد كل اختصاصاته يعبثون بمقدرات الدولة وحق الشعب في الحرية والحفاظ على الحقوق والحريات".وأبرز رئيس الجمهورية أنه "قبل الاعلان عن التدابير الاستثنائية قام باستشارة رئيس الحكومة المقال هشام مشيشي ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي ".وتساءل رئيس الجمهورية كيف يتم انقلاب بالدستور على الدستور ذاته .وقال رئيس الجمهورية لصحافيين من جريدة نيويورك تايمز الأمريكية أن "الصعوبات التي اعترضتهم خلال قيامهم بعملهم في تونس ليست مقصودة".وأضاف سعيد أن "الصعوبات التي اعترضتكم ربما قصدها البعض للإساءة لرئاسة الجمهورية" وشدد على ان الإجراءات المتخذة الهدف منها حماية الصحفيين وحفاظا على سلامتهم وحفاظا على سلامة الدولة.وقال رئيس الجمهورية متوجها للصحفيين "مرحبا بكن في تونس حرية التعبير فيها مضمونة لا مساس بالحريات إطلاقا ".