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خلال لقائه بممثلي الهياكل القضائية: سعيد يؤكد حرصه على احترام الدستور وضمان استقلال القضاء

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 22:16قراءة: 0 د, 23 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء يوم الاثنين 26 جويلية 2021 بقصر قرطاج، يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبد الكريم راجح، عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري.

وأكّد رئيس الدولة بالمناسبة على حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس.


كما جدّد دعوته للتونسيات والتونسيين إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229827

Samsoum1000  (Croatia)  |Lundi 26 Juillet 2021 à 21h 45m |           
ياخي رئيسهم سكران و بالعوا..... من شيرة ينحي وزير العدل و يقول السلطة التشريعية و التنفيذية بيدي و من شيرة يحكي على استقلال قضاء،زفر راهي خلت



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