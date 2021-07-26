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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الحفاظ على الهدوء و احترام الدستور

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 12:45قراءة: 0 د, 29 ث
دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف التونسية المختلفة إلى الحفاظ على الهدوء وتجنب العنف والحفاظ على استقرار البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الاوروبي للشؤون السياسية والامنية، نبيلة مصرالي: "ندعو جميع الاطراف الفاعلة في تونس الى احترام الدستور ومؤسساته".


ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة مدن تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.


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