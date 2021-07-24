الجبل الاحمر... محاصرة 4 عناصر اجرامية خطيرة مورطة في قضايا بتر اعضاء من الجسم والاعتداء بالعنف الشديد

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بالجبل الأحمر و إثر القيام بمداهمات ليلية بعد التنسيق مع النيابة العمومية من القاء القبض علي 4 عناصر اجرامية خطيرة جدا ،الاول محل منشوري تفتيش من أجل السرقة بالنطر و السرقة الموصوفة...
،والثاني محل تفتيش من أجل الأعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة الناجم عنه بتر جزء من الجسم، والثالث محل 4 مناشير تفتيش من أجل الأعتداء بالعنف الشديد و الاضرار عمدا بملك الغير الخاص والرابع محل تفتيش من أجل السرقة و الأعتداء بالعنف الشديد.
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم لمواصلة الأبحاث معهم.
،والثاني محل تفتيش من أجل الأعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة الناجم عنه بتر جزء من الجسم، والثالث محل 4 مناشير تفتيش من أجل الأعتداء بالعنف الشديد و الاضرار عمدا بملك الغير الخاص والرابع محل تفتيش من أجل السرقة و الأعتداء بالعنف الشديد.
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم لمواصلة الأبحاث معهم.
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