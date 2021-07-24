الجبل الاحمر... محاصرة 4 عناصر اجرامية خطيرة مورطة في قضايا بتر اعضاء من الجسم والاعتداء بالعنف الشديد

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بالجبل الأحمر و إثر القيام بمداهمات ليلية بعد التنسيق مع النيابة العمومية من القاء القبض علي 4 عناصر اجرامية خطيرة جدا ،الاول محل منشوري تفتيش من أجل السرقة بالنطر و السرقة الموصوفة...

،والثاني محل تفتيش من أجل الأعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة الناجم عنه بتر جزء من الجسم، والثالث محل 4 مناشير تفتيش من أجل الأعتداء بالعنف الشديد و الاضرار عمدا بملك الغير الخاص والرابع محل تفتيش من أجل السرقة و الأعتداء بالعنف الشديد.



باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم لمواصلة الأبحاث معهم.



