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الجبل الاحمر... محاصرة 4 عناصر اجرامية خطيرة مورطة في قضايا بتر اعضاء من الجسم والاعتداء بالعنف الشديد

Publié le Samedi 24 Juillet 2021 - 10:22قراءة: 0 د, 28 ث
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بالجبل الأحمر و إثر القيام بمداهمات ليلية بعد التنسيق مع النيابة العمومية من القاء القبض علي 4 عناصر اجرامية خطيرة جدا ،الاول محل منشوري تفتيش من أجل السرقة بالنطر و السرقة الموصوفة...
،والثاني محل تفتيش من أجل الأعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة الناجم عنه بتر جزء من الجسم، والثالث محل 4 مناشير تفتيش من أجل الأعتداء بالعنف الشديد و الاضرار عمدا بملك الغير الخاص والرابع محل تفتيش من أجل السرقة و الأعتداء بالعنف الشديد.

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم لمواصلة الأبحاث معهم.

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