تمكن البطل التونسي محمد خليل الجندوبي صباح اليوم من مواصلة تألقه في أولمبياد طوكيو بعد تغلبه في الدور النصف النهائي على بطل العالم الكوري الجنوبي جانغ جو 25 -19 و تأهله للدور النهائي , و هو ما يعني ضمانه الصعود على منصة التتويج في انتظار مواصلة المراهنة على التتويج بالميدالية الذهبية .
خليل الجندوبي يضمن أول ميدالية لتونس في أولمبياد طوكيو 2020
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السبت 24 جويلية 2021 | 14 ذو الحجة 1442
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