خليل الجندوبي يضمن أول ميدالية لتونس في أولمبياد طوكيو 2020‎‎

تمكن البطل التونسي محمد خليل الجندوبي صباح اليوم من مواصلة تألقه في أولمبياد طوكيو بعد تغلبه في الدور النصف النهائي على بطل العالم الكوري الجنوبي جانغ جو 25 -19 و تأهله للدور النهائي , و هو ما يعني ضمانه الصعود على منصة التتويج في انتظار مواصلة المراهنة على التتويج بالميدالية الذهبية .



