   Om Kalthoum - الأولى في الغرام  

خليل الجندوبي يضمن أول ميدالية لتونس في أولمبياد طوكيو 2020‎‎

Publié le Samedi 24 Juillet 2021 - 09:03قراءة: 0 د, 15 ث
تمكن البطل التونسي محمد خليل الجندوبي صباح اليوم من مواصلة تألقه في أولمبياد طوكيو بعد تغلبه في الدور النصف النهائي على بطل العالم الكوري الجنوبي جانغ جو 25 -19 و تأهله للدور النهائي , و هو ما يعني ضمانه الصعود على منصة التتويج في انتظار مواصلة المراهنة على التتويج بالميدالية الذهبية .

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