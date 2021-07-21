رئيس الجمهورية يستقبل وزير الصحة المقال فوزي مهدي

عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إستقباله وزير الصحة المقال فوزي مهدي، مساء اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج عن إستغرابه مما حصل امس في مراكز التلقيح ضد كورونا.
وقال رئيس الجمهورية "هل هو عيد الأضحى أم عيد التضحية بالتونسيين"، لافتا النظر إلى أنه "أمر غريب توافد عشرات الآلاف من التونسيين في نفس التوقيت على مراكز التلقيح ".
وإعتبر رئيس الدولة ما حصل أمس "جريمة في حق التونسيين"، متابعا القول:"في العادة اليوم الأول من عيد الأضحى هو اليوم الوحيد في السنة تكاد تكون فيه الشوارع فارغة".
المشيشي ينتقد أداء فوزي مهدي: قرار استدعاء التونسيين ممن سنهم فوق 18 عاما يوم عيد الإضحى قرار شعبوي، يمكن وصفه بالإجرامي
والثلاثاء، شهدت عدة مراكز تلقيح في تونس تدافعا واكتظاظا من الراغبين في تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، والذين قدموا بأعداد فاقت التوقعات، ما أدى إلى غلق المراكز وتعليق عملية التلقيح.
وخصصت وزارة الصحة التونسية يومي الثلاثاء والأربعاء من عيد الأضحى لتلقي التطعيم لكل من تتجاوز أعمارهم 18 عاما، شرط أن يكونوا مسجلين في منصة التلقيح "إيفاكس"، قبل أن يتم تعليق العملية بسبب الاكتظاظ.
وأعلنت رئاسة الحكومة، الثلاثاء، إنهاء مهام وزير الصحة فوزي مهدي، وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، بمهامه بالإنابة.
ووصف رئيس الحكومة هشام مشيشي، قرار وزير الصحة المقال فوزي مهدي ، بدعوة المواطنين لتلقي اللقاح في عيد الأضحى، بأنه "إجرامي".
وحتى الثلاثاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد 554 ألفا و991 شخصا، توفي منهم 17 ألفا و821 مصاباً، وتعافى 443 ألفا و979 مريضا.
في المقابل، بلغ إجمالي متلقي جرعات اللقاح المضاد للفيروس حتى الثلاثاء، مليونين و420 ألفًا و468 شخصا، بينهم 825 ألفًا و410 تلقوا الجرعة الثّانية، من أصل 11 مليونا و700 ألف نسمة.
وقال رئيس الجمهورية "هل هو عيد الأضحى أم عيد التضحية بالتونسيين"، لافتا النظر إلى أنه "أمر غريب توافد عشرات الآلاف من التونسيين في نفس التوقيت على مراكز التلقيح ".
وإعتبر رئيس الدولة ما حصل أمس "جريمة في حق التونسيين"، متابعا القول:"في العادة اليوم الأول من عيد الأضحى هو اليوم الوحيد في السنة تكاد تكون فيه الشوارع فارغة".
المشيشي ينتقد أداء فوزي مهدي: قرار استدعاء التونسيين ممن سنهم فوق 18 عاما يوم عيد الإضحى قرار شعبوي، يمكن وصفه بالإجرامي
والثلاثاء، شهدت عدة مراكز تلقيح في تونس تدافعا واكتظاظا من الراغبين في تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، والذين قدموا بأعداد فاقت التوقعات، ما أدى إلى غلق المراكز وتعليق عملية التلقيح.
وخصصت وزارة الصحة التونسية يومي الثلاثاء والأربعاء من عيد الأضحى لتلقي التطعيم لكل من تتجاوز أعمارهم 18 عاما، شرط أن يكونوا مسجلين في منصة التلقيح "إيفاكس"، قبل أن يتم تعليق العملية بسبب الاكتظاظ.
وأعلنت رئاسة الحكومة، الثلاثاء، إنهاء مهام وزير الصحة فوزي مهدي، وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، بمهامه بالإنابة.
ووصف رئيس الحكومة هشام مشيشي، قرار وزير الصحة المقال فوزي مهدي ، بدعوة المواطنين لتلقي اللقاح في عيد الأضحى، بأنه "إجرامي".
وحتى الثلاثاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد 554 ألفا و991 شخصا، توفي منهم 17 ألفا و821 مصاباً، وتعافى 443 ألفا و979 مريضا.
في المقابل، بلغ إجمالي متلقي جرعات اللقاح المضاد للفيروس حتى الثلاثاء، مليونين و420 ألفًا و468 شخصا، بينهم 825 ألفًا و410 تلقوا الجرعة الثّانية، من أصل 11 مليونا و700 ألف نسمة.
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